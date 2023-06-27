Более 50 тысяч жителей Томской области привились от клещевого энцефалита в 2023 году

Томичи стали активнее ставить прививку от клещевого энцефалита Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томской области за последние две недели прививки против клещевого энцефалита поставили 7 612 человек. Всего в текущем эпидсезоне их сделали более 53 тысяч человек, в том числе 17 тысяч детей, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

По данным специалистов, как правило летом прививочная компания обычно идёт на спад, однако в этом году во второй декаде июня наблюдается рост вакцинации.

Санврачи напоминают, что последствия заболевания клещевым вирусным энцефалитом разнообразны - от полного выздоровления до тяжелых нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и летальным исходам.

Самой эффективной защитой от КВЭ является вакцинация.

«Ни одна вакцина на 100% не защищает, но она позволяет избежать тяжелых последствий и значительно снижает вероятность возникновения заболевания», — цитируется руководитель Управления Роспотребнадзора по Томской области Ольга Пичугина.

В этом году против клещевого энцефалита в Томской области планируют привить 68 514 человек. В 2022 году прививку поставили 57 233 человека.

Напомним, на прошлой неделе в больницы с присасыванием клещей обратились 1716 человек. Всего в этом году клещей с себя сняли 12 668 томичей.