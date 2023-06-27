Жители Северска на 17 дней остались без горячей воды

ФОто: Наталья Качановская

В Северске с 27 июня до 13 июля отключили горячую воду. Это связано с с ремонтными работами и гидравлическими испытаниями магистральных тепловых сетей. Об этом сообщает на сайте администрации закрытого города.

«Филиал АО «РИР» в Северске уведомляет о том, что в связи с ремонтными работами и гидравлическими испытаниями магистральных тепловых сетей с 27 июня (00:00 часов) по 13 июля (24:00 часов) в городе будет отсутствовать горячее водоснабжение», — говорится в сообщении.

Гидравлические испытания магистральных тепловых сетей пройдут 10 июля.

Северчане, которые заметят парение или выход горячей воды могут сообщить в аварийную службу «Тепловые сети» по телефону 8(3823)520-025.