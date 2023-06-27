Три человека спасены при пожаре в десятиэтажном доме в Томске

В Томске при пожаре в многоэтажке спасли троих человек Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Три человека спасены при пожаре в десятиэтажном жилом доме на улице Ивана Черных в Томске. Никто не пострадал, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного 26 июня в 13:31. В десятиэтажном доме произошло возгорание в квартире во втором подъезде.

На момент прибытия пожарных шел дым из квартиры на первом этаже и в подъезде.

«Пожарными в составе звена ГДЗС по лестничным маршам спасено 3 человека», — говорится в сообщении.

В результате пожара частично обгорели стены в квартире, обгорела вещная обстановка. Общая площадь возгорания — 40 квадратных метров.

Огоньб ликвидировали в 14:08. Предварительной причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.