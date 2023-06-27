Праздник вкусной еды «Пикник фест» пройдет в Томске 29 июля

В Томске пройдет праздник вкусной еды. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске 29 июля состоится праздник вкусной еды для всей семьи «Пикник фест». Томичей ждут пенная вечеринка и много вкусной еды.

«Пикник фест» пройдет 29 июля на нижней террасе Лагерного сада с 12:00 до 20:00.

Для жителей подготовили масштабную развлекательную программу. На мероприятии томичей ждет много вкусной еды, аниматоры, пенная вечеринка, а также активный отдых для взрослых и детей.

На празднике выступит кавер-группа Томска, главный гость – Татьяна Овсиенко.