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НовостиОбщество27 июня 2023 1:15

Праздник вкусной еды «Пикник фест» пройдет в Томске 29 июля

Мероприятие состоится на нижней террасе Лагерного сада
Алёна Мищенко
В Томске пройдет праздник вкусной еды.

В Томске пройдет праздник вкусной еды.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске 29 июля состоится праздник вкусной еды для всей семьи «Пикник фест». Томичей ждут пенная вечеринка и много вкусной еды.

«Пикник фест» пройдет 29 июля на нижней террасе Лагерного сада с 12:00 до 20:00.

Для жителей подготовили масштабную развлекательную программу. На мероприятии томичей ждет много вкусной еды, аниматоры, пенная вечеринка, а также активный отдых для взрослых и детей.

На празднике выступит кавер-группа Томска, главный гость – Татьяна Овсиенко.