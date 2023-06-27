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НовостиОбщество27 июня 2023 0:00

Потепление до +24 градусов ожидается в Томске 27 июня

Существенных осадков не ожидается
Алёна Мищенко
Фото: Анна Ковалева

Фото: Анна Ковалева

В Томске во вторник, 27 июня, синоптики не прогнозируют существенных осадков, столбики термометров поднимутся до +24 градусов, сообщает сайт регионального гидрометцентра.

В городе во вторник ожидается юго-восточный ветер 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура прогнозируется от +22 до +24 градусов, существенных осадков не прогнозируется.

По области местами кратковременные дожди, днем по западу сильные, в отдельных районах грозы. Температура в регионе поднимется до +19…+24°С, местами до +14°С. Порывы юго-восточного ветра будут достигать 15-18 м/с.