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НовостиОбщество26 июня 2023 14:11

Жители Томской области стали более активно прививаться от энцефалита

За две недели привились более 7,5 тысяч человек
Александра Тайбатрова
В этом сезоне от энцефалита привились более 53 тысяч жителей Томской области

В этом сезоне от энцефалита привились более 53 тысяч жителей Томской области

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Во вторую декаду июня томичи стали активно прививаться от клещевого энцефалита, хотя обычно летом число вновь привившихся идет на спад, отмечает управление Роспотребнадзора по Томской области.

«За последние две недели прививки получили 7612 человек», - сообщили в ведомстве.

Всего же в этом сезоне от энцефалита привились более 53 тысяч жителей Томской области, из которых 17 тысяч – это дети. Планируется, что за год привиты будут более 68 тысяч томичей.

Напомним, что более 1500 томичей пострадали от клещей за прошлую неделю. Общее число присасывания клещей уже превысило 12 тысяч.