Более 46 тысяч томичей имеют статус самозанятых

За первое полугодие самозанятые перечислили в бюджет региона более 100 миллионов Фото: Даниил ОПАРИН

В Томской области зарегистрировано уже более 45 тысяч самозанятых. На начало 2021 года их было около шести тысяч. Эти и другие результаты внедрения налога на профессиональный доход обсудили депутаты Законодательной думы Томской области в ходе заседания бюджетно-финансового комитета.

«Получившие особый налоговый статус самозанятые активно работают в сферах транспортных услуг, строительства, косметологии», - сообщается на сайте думы.

С начала 2023 года самозанятые перечислили в бюджет Томской области более 100 миллионов рублей, в том числе 40 миллионов – в территориальный фонд ОМС. Депутаты отметили тенденцию к росту числа самозанятых и положительные моменты от появления возможности оформить этот статус. В то же время существуют «зарплатные» схемы с самозанятыми, и этой проблемой занимаются налоговые органы.