В Томске 27 июня не будет света в домах на 17 улицах

По адресам пройдут плановые отключения электроэнергии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завтра, 27 июня, без света из-за плановых отключений останутся дома более чем на 20 улицах Томска. Полный перечень адресов опубликован на сайте Горсетей.

Так, с 09.00 до 16.00 света не будет:

ул. Советская, 43, 43-а,

проспект Фрунзе, 5-7.

С 09.00 до 16.30 без электроэнергии будет дом на улице Ивана Черных, 98.

С 09.00 до 17.00 электричество отключат:

переулок Китайский 1-3, 2-8,

улица Пушкина, 52-а, 52-б, 52-в, 52-г, 52-е,

улица 5-й Армии, 29-а, 29-б, 29/1, 31, 38-44,

улица Чепалова, 1-11, 8-36, 15-29, 33-35, 40-44, уч.13, уч.31,

улица Профсоюзная, 46,

улица Польская, 2-12, 2-а, 11-15, 15 стр.1, 16, 16-а, 18-а, 20, уч.15,

улица Кемеровская, 2-14, 3-11, 3-а,

улица Ижевская, 3-15, 19, 25-41, 29 стр.1, 33-а, уч. 41,

переулок Стрелочный, 1-23, 4-20, 4-а, 19-а, 24-34, 27-43, 38-42, уч.2-а,

переулок Корейский, 18, 22-24, 28-30, 33-35, 41, уч.31, уч.37,

переулок Керепетский, 1-а, 3-19, 3-а, 4-20, 25-27, 25-а, 26-30, 26-а, 34-40, 35-43, уч.24, уч.32.

С 09.00 до 18.00 света не будет:

проспект Ленина, 1-3, 9-а, 10-а, 15, 15-а, 15-б, 15-в,

улица Савиных, 16, 16-А,

улица Советская, 105.

С 13.00 до 16.00 электричество отключат по переулку Шпальному, 3.