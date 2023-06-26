В Томске 27 июня не будет света в домах на 17 улицах

По адресам пройдут плановые отключения электроэнергии
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Завтра, 27 июня, без света из-за плановых отключений останутся дома более чем на 20 улицах Томска. Полный перечень адресов опубликован на сайте Горсетей.
Так, с 09.00 до 16.00 света не будет:
ул. Советская, 43, 43-а,
проспект Фрунзе, 5-7.
С 09.00 до 16.30 без электроэнергии будет дом на улице Ивана Черных, 98.
С 09.00 до 17.00 электричество отключат:
переулок Китайский 1-3, 2-8,
улица Пушкина, 52-а, 52-б, 52-в, 52-г, 52-е,
улица 5-й Армии, 29-а, 29-б, 29/1, 31, 38-44,
улица Чепалова, 1-11, 8-36, 15-29, 33-35, 40-44, уч.13, уч.31,
улица Профсоюзная, 46,
улица Польская, 2-12, 2-а, 11-15, 15 стр.1, 16, 16-а, 18-а, 20, уч.15,
улица Кемеровская, 2-14, 3-11, 3-а,
улица Ижевская, 3-15, 19, 25-41, 29 стр.1, 33-а, уч. 41,
переулок Стрелочный, 1-23, 4-20, 4-а, 19-а, 24-34, 27-43, 38-42, уч.2-а,
переулок Корейский, 18, 22-24, 28-30, 33-35, 41, уч.31, уч.37,
переулок Керепетский, 1-а, 3-19, 3-а, 4-20, 25-27, 25-а, 26-30, 26-а, 34-40, 35-43, уч.24, уч.32.
С 09.00 до 18.00 света не будет:
проспект Ленина, 1-3, 9-а, 10-а, 15, 15-а, 15-б, 15-в,
улица Савиных, 16, 16-А,
улица Советская, 105.
С 13.00 до 16.00 электричество отключат по переулку Шпальному, 3.