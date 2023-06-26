«Дом за рубль» на проспекте Ленина в Томске отреставрировали

Дом на проспекте Ленина, 25/1 первым взяли в аренду по проекту «Дом за рубль». Фото: страница Никиты Кирсанова во ВКонтакте

«Дом за рубль» на проспекте Ленина, 25/1, отреставрировали. Об этом на своей личной странице во ВКонтакте сообщил председатель комитета по сохранению исторического наследия департамента архитектуры и градостроительства мэрии Томска Никита Кирсанов. Это восьмой по счету дом, который отремонтировали по программе.

«Это самый первый дом, который взяли в аренду по проекту «Дом за рубль», - подчеркнул Никита Кирсанов.

Восстановлением этого дома на проспекте Ленина занимался Федор Волков.

Руководитель комитета по сохранению исторического наследия в своем посте написал, что не совсем удачно получились окна, хотя они в деревянных рамах. Зато качество восстановления сруба чиновник оценил высоко.

Ранее проект «Дом за рубль» представили в Русском географическом обществе. А в 2023 году планируют ввести в эксплуатацию еще семь «Домов за рубль».