Томичи добровольно сдали оружие на полмиллиона за пять месяцев 2023 года

За нарушения правил из оборота изъяли около 600 единиц оружия и 2000 различных патронов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С января по май 2023 году жители Томской области добровольно сдали оружие почти на полмиллиона рублей, такие цифры приводит пресс-служба Управления Росгвардии региона. С начала года росгвардейцы совместно с полицейскими провели более 4500 проверок условий хранения оружия у граждан.

«В ходе проверок выявлено порядка 300 нарушений правил в сфере оборота оружия и осуществления частной охранной деятельности», - отметили в пресс-службе ведомства.

За нарушения правил из оборота изъяли около 600 единиц оружия и 2000 различных патронов.

Также томичи активно сдают оружие добровольно, за что получают вознаграждение. С января по май жители региона добровольно сдали семь экземпляров огнестрельного оружия с нарезным стволом и 45 – с гладким, три единицы газового оружия и более 500 патронов к разным видам оружия. За это они получили вознаграждение, общая сумма которого составила более 540 тысяч рублей.