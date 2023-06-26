Выпускник ТГАСУ разработал проект по быстровозводимым жилым домам

По проекту жилой комплекс возводится из модульных стальных конструкций. Фото: пресс-служба ТГАСУ

Выпускник ТГАСУ Владислав Чупрынин на защите выпускной квалификационной работы представил проект по быстровозводимым жилым домам. В пресс-службе вуза отметили, что по проекту жилой комплекс возводится из модульных стальных конструкций, что и позволяет уменьшить срок постройки.

«Понятие «модульная технология» в строительстве означает, что здание возводят частями на заводе, используя те же материалы и придерживаясь всех необходимых стандартов, как если бы работы проводились на стройплощадке», - приводит пресс-служба ТГАСУ слова студента.

Помимо скорости и дешевизны постройки, у модульных конструкций есть еще одно преимущество: они дают возможность самостоятельно определять количество жилых комнат в квартире, количество перегородок и т.д. Пресс-служба ТГАСУ отмечает, что представленный Владиславом Чупрыниным проект является продолжением работы двух факультетов вуза над жилым зданием из стальных модульных конструкций, который создавали в рамках Международного конкурса Steel2Real’22. Кстати, в этом конкурсе сборная ТГАСУ побеждала дважды.