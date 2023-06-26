Гигиенист рассказала томичам, как часто нужно менять зубную щетку

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Рекомендуемый специалистами срок использования щетки составляет в среднем около 3 месяцев, об этом рассказала гигиенист одной из стоматологических клиник Томска Наталья Верникова.

Если использовать щетку дольше этого срока, то она навредит зубам и не поможет избавиться от налёта и бактерий.

«Я своим пациентам советую всегда в запасе дома иметь несколько упаковок с щётками. Мы же покупаем про запас гречку или сахар, точно также всегда должны быть под рукой щётки. И 3 месяца - это максимум. Можно поменять старую на новую уже через 2,5 месяца», — сказала Tomsk.mk.ru. гигиенист.

Специалист рекомендует выбирать щетки средней жесткости, при особой чувствительности зубов — мягкие или очень мягкие.

Чистить зубы необходимо не менее 2 минут утром и вечером. Количество выдавливаемой пасты из тюбика не должно покрывать всю площадь щетки, вполне достаточно одной трети.