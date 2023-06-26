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НовостиОбщество26 июня 2023 10:23

Сокращать лечение по полису ОМС в Томской области не планируют

Лечение будут оказывать в полном объеме
Александра Тайбатрова
Лечение по полису ОМС в Томской области оказывается бесплатно в полном объеме

Лечение по полису ОМС в Томской области оказывается бесплатно в полном объеме

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Томской области не планируют сокращать лечение по полису ОМС. Такая новость появилась в сообществе «Объясняем Томская область» во ВКонтакте в ответ на появившуюся в соцсетях информацию о том, что, якобы, лечение по полису ОМС будет ограничено.

«Лечение по полису обязательного медицинского страхования оказывается бесплатно в полном объеме», - говорится в сообщении.

Более того, в список услуг, которые доступны по полису, добавляются новые виды высокотехнологичной медпомощи. А решение о том, что пациенту нужны те или иные процедуры и анализы, принимает лечащий врач.

Когда пациент обращается в больницу или поликлинику по полису ОМС, ему должны сообщить о доступном лечении и о сроках ожидания медицинской помощи.