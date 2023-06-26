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НовостиОбщество26 июня 2023 9:46

В Лагерном саду Томска планируют создать смотровую площадку

Она может появиться в ближайшие год-два
Александра Тайбатрова
Смотровая площадка на лагерном саду может появится в ближайшие год-два

Смотровая площадка на лагерном саду может появится в ближайшие год-два

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске может появиться обзорная площадка в районе Лагерного сада. На месте, где ее планируют обустроить, и.о. мэра Михаил Ратнер провел рабочее совещание, сообщает пресс-служба мэрии Томска. Создать ее хотят в ближайшие год-два.

«Обзорная площадка может быть устроена в месте, где заканчивается пешеходная дорожка, ведущая в сторону Коммунального моста», - пояснили в пресс-службе мэрии.

На этом месте хотят создать смотровую площадку, а также благоустроить территорию. Дизайнерские и инженерные решения для создания площадки еще предстоит разработать.

И.о. мэра поручил проработать идею создания смотровой площадки в течение месяца, а затем начать разрабатывать концепцию и проектные решения. Источники финансирования еще не определены, но как один из вариантов возможно включение проекта в программу «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, что 26 июня на въезде в Томск высадят цветочный герб.