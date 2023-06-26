Более 400 домов в Советском районе Томска останутся без холодной воды 3 июля

Фото: Алена Мищенко

В Советском районе Томска более 500 домов останутся на сутки без холодной воды 3 июля. Это связано с ремонтными работами на сетях водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе «Томскводоканала».

«Рабочие бригады Общества осуществят переврезку новой водопроводной линии диаметром 100 мм в микрорайоне Наука, на улице Воскресенская», — говорится в сообщении.

Переключение абонентов на новую линию позволит снизить количество повреждений на сетях водоснабжения в этом районе.

Так, с 9:30 3 июля до 9:00 4 июля холодной воды не будет по следующим адресам:

Фото: "Горсети"

Фото: "Горсети"

Фото: "Горсети"

Жителям Томска приносят извинения за доставленные неудобства и просят заранее запастись водой.