В Томске стартовало открытое первенство региона по водному поло

В соревнованиях участвуют 10 команд Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске сегодня, 26 июня, началось открытое первенство области по водному поло. Кроме томичей, в нем участвуют спортсмены из Новосибирской области, Абакана и Монголии: всего десять команд.

«Предварительные матчи пройдут с 26 по 29 июня», - сообщает департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области.

Предварительные матчи будут начинаться в 11.00. А финал запланирован на 09.30 30 июня.

Напомним, что томские пловцы выиграли 10 медалей на первенстве мира в Египте.