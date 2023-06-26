Владимир Мазур обсудил с томской молодежью поддержку военнослужащих и их семей

Фото: Администрация Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур встретился с молодежными активистами, которые помогают участникам специальной военной операции и их семьям. Активисты готовят и отправляют на передовую продуктовые наборы длительного хранения, занимаются военной подготовкой добровольцев, организуют другие патриотические проекты.

«Вся страна сплотилась вокруг Президента, вокруг Российской Армии. И я очень рад, что томская молодежь не осталась в стороне. Вы помогаете фронту, бойцам и словом, и делом. Каждый из вас – это пример добрых дел. Несмотря на юный возраст, вы взяли на себя взрослые дела и задачи, творите добро по зову сердца», – сказал Владимир Мазур.

Каждый из 20 участников встречи представил главе региона свой проект.

Так, журналист губернского телеканала «Томское время», замполит центра сохранения исторической памяти и патриотического воспитания «Красный обоз» Анна Янкова рассказала губернатору о роли в проекте молодежи.

Инструктор проекта «Военная подготовка» общественной организации «Сыны Отечества» Андрей Долганов подготовил две тысячи потенциальных добровольцев, многие из которых прошли курсы и отправились в зону боевых действий.

Ученица школы №53 Томска Алина Зимина показала губернатору Владимиру Мазуру Чебурашку. Школьница шьет игрушки для поднятия воинского духа солдат.

Ольга Жукова из «Кулинарного взвода» вместе с подругами разработала меню и каждую неделю изготавливает и отправляет на передовую две тысячи порций продуктов длительного хранения.

«Я навещал наших парней на фронте, постоянно общаюсь с военными и знаю, как дороги бойцам наши внимание и забота», – подчеркнул на встрече глава региона.