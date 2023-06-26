Томич похитил юбилейные монеты и золотые украшения, пока хозяйка квартиры спала

Обвиняемого заключили под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Томича обвиняют в том, что он украл юбилейные монеты и золотые украшения из квартиры на проспекте Ленина, пока хозяйка квартиры спала. С заявлением о краже женщина пришла в полицию. Правоохранители задержали злоумышленника по горячим следам.

«По предварительным данным, ранее судимый 36-летний томич ночью снял с окна москитную сетку и проник в квартиру, которая располагалась на первом этаже», - рассказали о деталях дела в пресс-службе полиции.

Мужчина похитил золотые украшения, общая стоимость которых превысила 95 тысяч рублей, а также юбилейные монеты номиналом 25 рублей. Драгоценности он продал, а монеты полицейские изъяли у него дома. В отношении томича возбудили уголовное дело, а его заключили под стражу.

Также в Томске будут судить 46-летнюю женщину за убийство соседа по съемной квартире.