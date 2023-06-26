Томские пловцы выиграли 10 медалей на первенстве мира в Египте

Томичи выступали в составе сборной России Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Томские спортсмены привезли 10 медалей с первенства мира по плаванию в ластах, которое проходило в Египте, сообщает администрация Томской области. Томичи выступали в составе сборной России, которая в целом завоевала 36 медалей из 78 возможных. И это при том, что в эстафетах спортсмены из России не участвовали.

«Накануне соревнований организаторы первенства уведомили руководителя национальной подводной сборной, что россияне не будут допущены к участию в эстафетных заплывах», - рассказали в пресс-службе обладминистрации.

Из томичей больше всего медалей завоевала воспитанница Томской областной спортшколы олимпийского резерва Мария Алхимова: на ее счету одна серебряная медаль и две бронзовых. Еще семь медалей завоевали ребята из Учебно-спортивного центра водных видов спорта имени Шевелева.