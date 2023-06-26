Почти 100 пар из Томской области сыграли свадьбу в «красивую» дату июня

Фото: Светлана Маковеева

С приходом лета в Томской области увеличивается количество свадеб. В «красивую» дату 23 июня в регионе поженились 90 пар. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так, 23.06.2023 в регионе поженились 90 пар, из них 53 - в Томске. Первые десять заявлений о заключении брака поступили в органы ЗАГС еще в июле 2022 года.

В этот день для томичей проводили церемонии регистрации брака в Доме приемов Томской области — памятник деревянного зодчества «Усадьба Грацианова».

Решение предоставить Дом приемов для проведения бракосочетаний в «красивые» даты этого года принял губернатор Владимир Мазур.