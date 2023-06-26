Цветочный герб на въезде в Томск высадят 26 июня

Фото: администрация Томска

В Томске на склоне улицы Нахимова завершаются работы по установке традиционного цветочного герба из 19 тысяч цвета. Герб будет радовать томичей уже после обеда, сообщили в городской администрации.

Работы по высадке цветочного герба при въезде в город начались в 9 утра. Их планируют завершить после обеда.

Для формирования рисунка использовано около 19 тысяч цветов.

«Мы контролируем как высадку растений на каждом этапе, так и последующую работу - в течение сезона подрядчик пропалывает рисунок, поливает растения, должен менять саженцы, если с ними что-то случится. Герб будет радовать жителей и гостей города весь теплый сезон, пока позволяет погода», — рассказала заместитель начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства Анастасия Артюховская.

Напомним, традиционный цветочный герб из 19 тысяч саженцев планировали установить на склоне на улице Нахимова возле Коммунального моста не позднее 25 июня. Основу рисунка составляют растение – седум и резине, а также цинерария. Ярка расцветка этих цветов создает хорошо читаемый герб города.