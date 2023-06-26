В Томске будут судить 46-летнюю женщину за убийство соседа по съемной квартире

Фото: СУ СК по Томской области

В Томске будут судить 46-летнюю женщину за убийство 38-летнего мужчины, с которым она снимала квартиру. Женщина убила соседа из-за его нежелания платить за квартиру, сообщили в СУ СК по региону.

Напомним, 8 апреля квартире по улице Карла Маркса, 15а было обнаружено тело 38-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – колото-резаной раной груди. По подозрению в убийстве была задержана 46-летняя женщина.

По данным ведомства, в ночь на 8 апреля 2023 года обвиняемая находилась в квартире по улице Карла Маркса, 15а, которую она снимала вместе с 38-летним знакомым.

В ходе совместного распития алкоголя женщина поссорилась с соседом из-за его нежелания платить за квартиру. За это женщина ударила его ножом в грудь и причинила проникающее ножевое ранение, от которого мужчина скончался на месте.

Обвиняемая содержится под стражей, в ходе следствия полностью признала себя виновной.

Расследование уголовного дела завершено, материалы дела направлены в Ленинский районный суд.