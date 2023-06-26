Президент присвоил томскому токарю звание заслуженного машиностроителя России

Фото: администрация Томской области

Токарю-расточнику Томского электромеханического завода Василию Плюшину присвоено почтено звание «Засуженный машиностроитель Российской Федерации». Звание присвоил президент России Владимир Путин, сообщили в администрации региона.

Заводчанина наградили за заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу.

Василий Плюшин родился в поселке Старо-Югино Каргасокского района. Мужчине 62 года. Почти 30 лет он трудится токарем-расточником на ТЭМЗе, имеет шестой разряд, что относится к элите рабочего класса.

Плюшин работает над особо сложными экспериментальными и дорогостоящими деталями и инструментами. Благодаря высокому профессионализму производительность его труда составляет 100%.

В 2018 году заводчанин с коллегами в короткий срок освоил серийное производство и изготовил 60 единиц новых импортозамещающих изделий для использования в качестве источника электроснабжения на объектах магистрального газопровода «Сила Сибири».

Василий Плюшин также передает опыт молодым работникам.