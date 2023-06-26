Погода в последние дни июня в Томске будет прохладной и дождливой

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В последние пять дней июня в Томске ожидаются дожди и грозы. В течение недели температура воздуха не превысит +25 градусов. Об этом сообщает «Tomsk.mk.ru» со ссылкой на начальника отдела метеорологии томского гидрометцентра Светлану Рюхтину.

По словам синоптика, такая погода держится в Томске из-за южного циклона.

Так, ночная температура воздуха в областном центре в последние дни июня ожидается от +7 до +15 градусов, дневная — от +15 до +24 градусов.

«Выход циклона будет сопровождаться осадками. Дожди в отдельных районах области могут быть сильными», — рассказала Светлана Рюхтина.

Напомним, 26 июня местами возможны кратковременные дожди и грозы. В Томске днем потеплеет до +21 градуса.