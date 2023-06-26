Ожоги второй степени получил водитель горевшего грузовика в Томской области

Фото: Олег Укладов

Грузовой автомобиль Volvo загорелся в селе Кожевниково Томской области 25 июня. При пожаре пострадал 63-летний мужчина. Он получил ожоги лица и верхних конечностей второй степени. Об этом сообщает пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании автомобиля на улице Ленина в селе Кожевниково поступило в 14:02.

«Травмирован мужчина 1960 года рождения. Получил термический ожог пламенем лица, верхних конечностей II степени на площади 14-15%. Был доставлен в ЦРБ, от госпитализации отказался», — говорится в сообщении.

Огонь был ликвидирован в 14:13. Причина пожара устанавливается.