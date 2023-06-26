Томские полицейские нашли пропавшего 12-летнего мальчика

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Сотрудники полиции нашли пропавшего 12-летнего ребенка, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили пресс-службе УМВД России по Томской области.

Напомним, ранее в полиции сообщалось, что 22 июня 2023 года вечером ушел из дома в районе улицы Пушкина 12-летний мальчик. Информация о поиске была опубликована 24 июня.

"Сотрудниками полиции установлено местонахождение юноши. В настоящее время он передан законным представителям, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Противоправных действий в отношении него не совершалось. Законные представители будут привлечены к ответственности в соотвествии с законодательством", - говорится в сообщении.

Полиция поблагодарила всех неравнодушных томичей, представителей СМИ за помощь в поиске.