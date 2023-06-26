69-летний таксист из Томска на черной Kia Rio пропал на подъезде к Новосибирску

Фото: Поисковый отряд "ДоброСпас-Новосибирск"

Волонтеры разыскивают 69-летнего таксиста Василия Дементьева, который пропал 21 июня на пути из Томска в Удмуртию на подъезде к Новосибирску, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ДоброСпас — Новосибирск» во «ВКонтакте».

По имеющейся информации, 21 июня мужчина выехал из Томска через объездную на Омск в Удмуртию. Последний раз выходил на связь 21 июня, подъезжая к Новосибирску. До настоящего момента его местонахождение неизвестно.

Рост пропавшего 170 см, глаза карие, волосы седые.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего просят позвонить по телефонам: 8-993-026-37-57, 9-953-887-17-77 или 112.