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НовостиОбщество26 июня 2023 1:49

Более 50 домов в Советском районе Томска останутся без холодной воды в понедельник

В это время будет осуществляться замена запорной арматуры
Алёна Мищенко
Фото: Алена Мищенко

Фото: Алена Мищенко

В понедельник, 26 июня, в Томске на время плановых работ на сетях водоснабжения в Советском районе без воды останутся более 50 жилых домов. Об этом сообщили в «Томскводоканале».

В это время будет осуществляться замена запорной арматуры диаметром 300 мм по улице Лебедева- улице Киевская.

«Планируемые мероприятия позволят в случае проведения работ на сетях водоснабжения производить отключение абонентов локально», — говорится в сообщении.

Так, холодная вода будет отсутствовать с 9:00 26 июня до 6:00 27 июня по следующим адресам:

Фото: "Томскводоканал"

Фото: "Томскводоканал"

Томичам приносят извинения за доставленные неудобства и просят запастись водой.