Небольшой дождь и +21 градус ожидаются в Томске в понедельник

Фото: Ксения Высотина

В Томске в понедельник, 26 июня, воздух прогреется до +21 градуса, возможен небольшой дождь с грозой, сообщается на сайте томского гидрометцентра.

Сегодня в областном центре будет облачно с прояснениями, днем небольшой дождь, местами гроза. Ветер северо-восточный с переходом на южный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура днем составит +19…+21°С.

По Томской области местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный с переходом на южный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура днем +16…+21°С