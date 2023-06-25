Кабина фуры загорелась рядом с заправочными колонками под Томском

В селе Кожевниково на стоянке рядом с автозаправкой загорелась фура. Очевидцы опубликовали видеозаписи, на которых видно, что кабина большегруза полыхает огнем.

«Горит фура на стоянке, Кожевниково. Подробности не известны», - написали авторы поста в Telegram-канале «Я из Томска».

Подписчики так прокомментировали видео: «Они на газовых плитках и примусах готовят в кабине. Очень частая причина пожаров», «Прямо на АЗС горит».

В паблике «Регион-70» также выложили запись с места событий, под которой уточнили: «Выгорела кабина у фуры на стоянке в Кожевниково. Что с водителем неизвестно!».

Напомним, сегодня «Комсомольская правда – Томска» рассказала также о том, что на въезде в Лоскутово полыхала газель. На месте работали спасатели.

Читайте также Движение транспорта по проспекту Комсомольский в Томске возобновили досрочно