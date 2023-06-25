Около 200 домов Томска останутся без света 26 июня

Фото: Анна Ковалёва

В понедельник, 26 июня, без света останутся жители почти 200 домов Томска. Об этом сообщила пресс-служба «Горсетей». На портале организации опубликовали список адресов, которых коснутся отключения.

С 09:00 до 10:00

г. Томск пр. Кирова 53/1, 53/2, 53/4, 53/6, 53/7, 55-57

г. Томск ул. Усова 58-66, 62 стр.1

С 09:00 до 11:00

г. Томск пр. Ленина 1

С 09:00 до 16:30

г. Томск ул. Пугачева Емельяна 1

г. Томск ул. Междугородная 20-24, 20/1, 23, 24/1

г. Томск ул. Айвазовского 29

г. Томск ул. Черных Ивана 96

С 09:00 до 17:00

г. Томск пос. Старо-Деповской 1, 6, 6/1, 7, 12, 13, уч.3

г. Томск ул. Старо-Деповская 39-45, 49-55, 49-а, 49-а стр.5, 51-а, 51стр.1, 54-58, 54-а, 58-а, 64

Томск пос. Спутник 14, 14-а, 36, 42, 42-а

Штамово Штамово 5

Штамово ул. Нагорная 1-11, 2-8, 2-а, 14-16, 16/2, 17-19, 18-20, 18-а, 21-а, уч.20-а

Штамово ул. Больничная, 1-14, 1-а, 2/2, 4-а, 7, 10-а, 13-18, 14-б, 16-а, 16-б, 19-23, 20-а, 20-б, 20/2, 22-27, 27-б, 28-а, 30-40, 30-а, 30-б, 30-в, 31-45, 31-б, 34-а, 36-б, 36-в, 36-г, 37-а, 37-б, 37-б стр.3, 42-а, 42-б, 43-а, 44, 44-а, 46-а, 46/2

Штамово пер. Береговой 1-11, 2-а, 3-а, 5-а, 15

г. Томск ул. Больничная д.27.

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