Сегодня утром на выезде из Томска полыхала газель

Сегодня утром, 25 июня, на выезде из Томска загорелась газель. Полыхающую белую малотоннажку сняли очевидцы. Видео опубликовали в Telegram-канале «Регион-70».

«Рядом с Лоскутово сгорела газель, пожарные красавчики, приехали быстро! Но машине уже не помочь», - написали авторы поста.

На опубликованной записи можно увидеть, как пожарный расчет справляется с возгоранием. Спасатели заливают огонь, вверх поднимается огромный столб дыма.

Позже в пресс-службе МЧС России по Томской области прокомментировали инцидент. Сообщение о возгорании дежурный получил в 8:11, первое подразделение прибыло на место уже в 08:16. Спустя 2 минуты огонь локализовали, а еще через 2 - потушили.

Спасатели уточнили, что при пожаре никто не пострадал. В машине выгорели моторный отсек и салон, лопнуло остекление, обгорели передние колеса и лако-красочное покрытие кабины.

Специалисты устанавливают причину возгорания.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что в регионе до 27 июня объявлена высокая пожароопасность: 4-й класс.

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