Томские медики провели уникальную операцию и сохранили матку роженице

Операцию томские специалисты проводили совместно с омскими коллегой Фото: Иван МАКЕЕВ

Томские врачи совместно с профессором Омского медуниверситета Сергеем Бариновым провели уникальную операцию, благодаря чему удалось спасти матку роженице, сообщает облздрав. Сложность заключалась в центральном предлежании плаценты у этой пациентки, такая патология встречается в 3-5% случаев.

«Операцию провели по методике, автором которой является Сергей Баринов», - уточнили в департаменте здравоохранения Томской области.

Сотрудники областного перинатального центра и других учреждений родовспоможения наблюдали за проведением операции в онлайн-режиме. А после процедуры омский специалист провел ее детальный разбор.

Также томские и омские врачи в этот день провели еще две операции.