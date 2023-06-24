В Томской области потушили все лесные пожары

Все лесные пожары в Томской области удалось потушить Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области продолжается борьба с лесными пожарами. В департаменте лесного хозяйства региона рассказали, что за минувшие сутки пожары потушили в Бакчарском, Кедровском, Каргасокском и Тимирязевском лесничествах. А накануне в ведомстве сообщали, что ситуацию с пожарами удалось переломить.

«В настоящее время в регионе нет действующих лесных пожаров», - поделились радостной новостью в ведомстве.

Тушили пожары более 200 человек и 10 единиц техники, а самолеты и вертолеты патрулировали леса. С начала сезона в Томской области потушили 173 лесных пожара, их общая площадь составила почти 42 тысячи гектаров.

Чаще всего пожары происходили из-за пренебрежения правилами безопасности и из-за гроз. По второй причине в 2023 году начался 91 лесной пожар.