Жителя Томской области обвиняют в продаже нелегального алкоголя в кафе

У мужчины изъяли самодельный аппарат Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Жителя Молчановского района Томской области обвиняют в продаже нелегального алкоголя, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Томской области. По предварительным данным, он продавал самодельный алкоголь в кафе на автодороге Медведево – Оленье.

«Установлено, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. Тогда ему выписали штраф 50 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе полиции.

На этот раз у томича изъяли бутылку с нелегальным алкоголем объемом 0,5 литра и самодельный аппарат, а также против него возбудили уголовное дело.

Ранее следователи начали проверку информации о продаже некачественного алкоголя в Томске.