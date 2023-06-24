В Томске прошел Всероссийский молебен о Победе

Молебен о Победе провели в Томск Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томске 24 июня провели Всероссийский молебен о Победе у мощей Георгия Победоносца. Напомним, что святыня прибыла в город накануне. Молебен провел митрополит Томский и Асиновский Ростислав.

«В молебне принял участие губернатор Владимир Мазур», - сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

Завтра, 25 июня, с 12.00 до 13.00 в Томске пройдет крестный ход. На это время перекроют несколько участков улиц.

В воскресенье и в понедельник все желающие могут поклониться мощам Георгия Победоносца в Богородице-Алексиевском монастыре. 25 июня доступ к ним будет открыт с 14.00 до 21.00, а 26 июня – с 08.00 до 16.00.