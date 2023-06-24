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НовостиОбщество24 июня 2023 5:31

На улице Красноармейской в Томске пьяный водитель врезался в столб

После ДТП два пассажира попали в больницу
Александра Тайбатрова
Автомобиль конфисковали и отвезли на спецстоянку

Автомобиль конфисковали и отвезли на спецстоянку

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В ночь с 23 на 24 июня автомобиль KIA Rio врезался в столб освещении на улице Красноармейской, 1Д, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Томской области. Предварительно, 21-летний водитель утратил контроль за автомобилем.

«Водитель управлял автомобилем в состоянии опьянения», - уточнили в полиции.

Два пассажира автомобиля после ДТП попали в больницу. На водителя составили административный материал, а автомобиль конфисковали отвезли на спецстоянку.

Также в Томске ищут 12-летнего мальчика, который ушел из дома вечером 22 июня.