В Томске ищут 12–летнего мальчика, который ушел из дома 22 июня

Ярослав Фокин ушел из дома на улице Пушкина вечером 22 июня Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Томская полиция ищет 12-летнего Ярослава Фокина, который ушел из дома на улице Пушкина вечером 22 июня.

«Был одет: шорты цвета хаки, темно – синюю футболку, голубую кепку», - описывают приметы пропавшего в пресс-службе полиции.

Полиция просит всех, у кого есть информация, где Ярослав может быть, обращаться в ОМВД Октябрьского района по телефону 02 (с мобильных нужно звонить по номеру 102).

Также в Томске ищут нуждающегося в срочной медпомощи пенсионера.