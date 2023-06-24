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НовостиПроисшествия24 июня 2023 4:50

В Томске ищут 12–летнего мальчика, который ушел из дома 22 июня

Поисками занимается полиция
Александра Тайбатрова
Ярослав Фокин ушел из дома на улице Пушкина вечером 22 июня

Ярослав Фокин ушел из дома на улице Пушкина вечером 22 июня

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Томская полиция ищет 12-летнего Ярослава Фокина, который ушел из дома на улице Пушкина вечером 22 июня.

«Был одет: шорты цвета хаки, темно – синюю футболку, голубую кепку», - описывают приметы пропавшего в пресс-службе полиции.

Полиция просит всех, у кого есть информация, где Ярослав может быть, обращаться в ОМВД Октябрьского района по телефону 02 (с мобильных нужно звонить по номеру 102).

Также в Томске ищут нуждающегося в срочной медпомощи пенсионера.