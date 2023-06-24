В Томске ищут нуждающегося в срочной медпомощи пенсионера

Фото: ориентировка поискового отряда «ЛизаАлерт»

В Томске начались поиски 66-летнего Константина Шашникова, об этом написали в Telegram-канале поискового отряда «ЛизаАлерт». Он ушел в неизвестном направлении 23 июня.

«Срочно нуждается в медицинской помощи», - говорится в ориентировке поисковиков.

Также мужчина может страдать провалами в памяти.

Приметы пропавшего: рост – 168 сантиметров, худощавый, голубоглазый, русоволосый и седой. Константин Шашников был одет в серые футболку и штаны, на ногах – синие резиновые тапочки.

Штаб по его поиску начал работать ночью на остановке ОКБ по адресу: улица Ивана Черных, 96А. Если вы знаете, где может находиться Константин Шашников, сообщите, пожалуйста, по бесплатным телефонам 8-800-700-54-52 или 112.