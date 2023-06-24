Небольшой дождь и +16 градусов ожидаются в Томске 24 июня

В Томске 24 июня прогнозируют небольшой дождь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске 24 июня будет облачно с прояснениями. По данным Томского гидрометцентра, может пройти небольшой дождь.

Температура воздуха в Томске днем составит +14…16 градусов.

В Томской области синоптики также прогнозируют небольшой дождь и переменную облачность. Днем будет нежарко: +9…14 градусов, местами воздух может прогреться до +19 градусов.

В Томске и области 24 июня будет дуть западный ветер 3-8 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду.

Напомним, что 24 июня в Томске отметят День молодежи.