В V докладе рабочая группа по СВО сообщила о положении дел в зоне спецоперации

Андрей Турчак, глава рабочей группы по вопросам СВО, секретарь Генсовета партии, выступил с докладом Президенту о положении дел в зоне спецоперации. Фото предоставлено ВПП «Единая Россия»

Как сообщает сайт ER.ru, рабочая группа по вопросам СВО фиксирует значительное сокращение обращений по вопросам выплат и предоставления льгот семьям участников спецоперации. При этом остаются проблемы, включая материально-техническое обеспечение военнослужащих, которые требуют оперативных решений, отметил в докладе Андрей Турчак, глава рабочей группы, секретарь Генсовета партии.

«Рабочая группа предлагает учитывать боевой опыт и квалификацию, полученные в добровольческих формированиях, при переходе добровольцев на контракт. Предоставлять единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей не только мобилизованным и военнослужащим, заключившим контракт на год и более, но и тем, кто заключал краткосрочные контракты и затем продлевал их», – в частности, сказал он.

Также в докладе Президенту предложено изменить процедуры начисления, оплаты и перерасчета платы за ЖКУ для участников СВО, которые длительное время находятся на фронте. И расширить перечень категорий, которые могут получить статус ветерана боевых действий.

В числе других предложений – инициативы по увеличению производства технических средств реабилитации, расширение списка выгодоприобретателей застрахованного участника СВО в случае его гибели, вопросы вступления в наследство в случае, если извещение о гибели приходит с большим опозданием.

«Отдельное внимание в докладе уделили вопросам производства БПЛА. Предложили комплекс решений, которые должны ускорить развитие этого сектора, включая льготы и субсидии по аналогии с теми, что уже предоставлены в сфере ИТ и электроники, особые условия госзакупок и ряд других мер», – заключил Андрей Турчак.

Уточняется: ранее Президент подписал законы рабочей группы по вопросам СВО об упрощении процедур признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести, а также закон о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Донбасса. Подписан закон об отмене госпошлины за восстановление паспорта и водительских прав участникам спецоперации и закон о праве на бесплатную юридическую помощь. Совет Федерации одобрил инициативы рабочей группы по вопросам СВО о распространении на детей добровольцев и детей погибших участников спецоперации льготы на внеочередное зачисление в детские сады, школы и оздоровительные лагеря, о включении службы в армии в перечень индивидуальных достижений абитуриентов и расширении ветеранам СВО льгот при поступлении в вузы.

Добавляется: в первом чтении принят законопроект о приостановке трудовых договоров госслужащих на время военной службы. Норма поможет сохранить за ними рабочие места на период нахождения в зоне спецоперации. Кроме того, рабочая группа внесла законопроект, который дает семьям экс-сотрудников ОВД, погибших в ходе спецоперации, возможность воспользоваться положенной им единовременной социальной выплатой на приобретение или строительство жилья.

Законопроект о матпомощи работникам – участникам спецоперации – сейчас находится на рассмотрении нижней палаты парламента. Поправка дает право оказывать материальную помощь работникам, у которых приостановлен трудовой договор в связи с участием в специальной военной операции.