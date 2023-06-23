Паромная переправа по «короткому плечу» у Колпашево возобновила работу с 23 июня

Возле Колпашева с 23 июня снова начала работать паромная переправа по «короткому плечу» Фото: Евгения ГУСЕВА

Возле Колпашева с 23 июня снова начала работать паромная переправа по «короткому плечу» - по маршруту от городской пристани до левого берега. Чтобы обеспечить сообщение между городом и левым берегом Оби дорожникам пришлось восстановить участок дороги после паводка.

«Был восстановлен участок 304-314 километров дороги Томск – Каргала – Колпашево», - говорится в сообщении на сайте администрации Томской области.

После этого для всего транспорта движение здесь открыли.

Восстанавливать дорогу и земляное полотно на подъезде к пристани на левом берегу дорожники начинают каждый год после паводка.

Ранее в Томской области план по ремонту региональных дорог выполнили на 30%.