«Буду в Главном!»: в Томске 24 июня проведут open-air фестиваль

В ТГУ пройдет фестиваль в День молодежи. Фото: Елена Мануйлова

В День молодежи, 24 июня, Томский госуниверситет проведет open-air фестиваль «Буду в Главном!» в Университетской роще. Афиша праздника опубликована на сайте вуза.

Фестиваль начнется в 15.00 с открытия арт-пространств.

С 16.00 до 19.00 для гостей фестиваля будут проводить творческие мастер-классы.

С 17.00 до 19.00 пройдет презентация проекта Волонтерского центра ТГУ «Игры будущего», будут проводиться игры на свежем воздухе.

Зона с активностями для самых маленьких гостей фестиваля будет работать с 15.00 до 19.00. С 16.00 до 22.00 для гостей будут открыты фотозоны и зоны отдыха.

В 18.30 пройдут розыгрыши призов и подарков. И до закрытия фестиваля будут выступать творческие коллективы вуза, кавер-группа, ди-джеи.

Пресс-служба ТГУ предупреждает, что для участия в некоторых площадках нужно заранее зарегистрироваться.

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