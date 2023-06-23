Мощи Георгия Победоносца 24 июня прибыли в Томск

Ковчег с мощами Георгия Победоносца встретили в томском аэропорту Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Мощи Георгия Победоносца доставили в Томск 24 июня, сообщает пресс-служба администрации Томской области. Митрополит Томский и Асиновский Ростислав, представители духовенства и администрации региона встречали святыню в аэропорту.

«Завтра, в субботу, 24 июня, в Богоявленском соборе Томска с 9.30 до 21.00 состоится торжественная встреча мощей Святого Георгия Победоносца», - уточнили в пресс-службу обладминистрации.

25 июня, в воскресенье, по улицам Томска, с 12.00 до 13.00 пройдет крестный ход с мощами. На это время участки некоторых улиц перекроют.

Также все желающие смогут поклониться святыне в воскресенье и понедельник: в эти дни ковчег с мощами Георгия Победоносца будет находиться в Богородице-Алексиевском монастыре. В воскресенье, 25 июня, доступ к мощам будет открыт с 14.00 до 21.00, а в понедельник, 26 июня – с 08.00 до 16.00.