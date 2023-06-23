В Томской области план по ремонту региональных дорог выполнили на 30%

В 2023 году планируют отремонтировать 13 объектов Фото: Пресс-служба администрации Томской области

План по ремонту региональных дорог по нацпроекту в Томской области выполнили уже на 30%, подсчитали в администрации региона. В 2023 году отремонтируют 13 объектов, их общая протяженность – свыше176 километров.

«Дорожники работают на десяти объектах в восьми районах», - уточнили в пресс-службе администрации Томской области.

На трассе Томск – Аэропорт уже уложили асфальт. Сейчас дорожники укрепляют обочины и ремонтируют остановки. Щебеночно-песчаную смесь уложили на дорогах Большое Дорохово – Тегульдет и Могильный мыс – Парабель – Каргасок.

На четырех участках дорог в регионе укладывают асфальт, на двух – выполняют земляные работы. А на дороге Первомайское – Березовка дорожники проводят подготовительные работы.

Напомним, что Томская область будет развивать сферу туризма в сотрудничестве с РГО.