Губернатор наградил победителей конкурса профмастерства «Газпромнефть-Востока»

Фото: пресс-служба "Газпромнефть-Восток"

Губернатор Томской области Владимир Мазур наградил победителей конкурса профессионального мастерства «Газпромнефть-Востока». Дипломы он вручал на Шингинском месторождении компании, сообщила пресс-служба предприятия.

Соревнования на звание «Лучший по профессии» проходили в «Газпромнефть-Восток» уже в 14-й раз. В этом году участие принимали 64 сотрудника по 13 профессиям, среди которых операторы по добыче нефти и газа, электрогазосварщики, лаборанты химического анализа.

Участники сдавали теоретические и практические задания, в том числе – по профессии, производственной и экологической безопасности, системе непрерывных улучшений и по оказанию первой медицинской помощи.

Конкурсные площадки посетил губернатор Владимир Мазур. Он пообщался с сотрудниками предприятия, вручил награды лучшим и пожелал им побед на конкурсе «Газпром нефти», который состоится в августе в Ханты-Мансийске.

«Лозунг «Кадры решают все!» сегодня актуален, как никогда. Именно люди – рабочие и инженеры – ведут вперед предприятие, создают востребованную продукцию. Все участники конкурса профессионального мастерства – лучшие, которым предстоит вести за собой команды, готовить смену и продолжать оттачивать мастерство», — отметил Владимир Мазур.

Победителем конкурса в номинации «Лучший оператор технологических установок участка» стал Вадим Николаев. Мужчина принимал участие в конкурсе в первый раз.

«Я первый раз принимал участие в конкурсе, и, безусловно, волнение было. Особо ценно получить награду, которую вручил Губернатор Томской области. Победа дала мне новую уверенность в своих силах и дополнительную мотивацию, ведь впереди конкурс «Газпром нефти», где буду представлять уже свое предприятие», — сказал Вадим Николаев.

По словам генерального директора «Газпромнефть-Востока» Ивана Раздобудько, сотрудники – это главная ценность компании. Здесь уделяется особое внимание программам повышения квалификации сотрудников как через партнерство с техникумами и вузами, так и через дополнительное обучение, развитие наставничества, адаптации молодых специалистов.

По его словам, конкурсы профессионального мастерства помогают определить и поощрить наиболее талантливых и профессиональных сотрудников, а также предоставляют уникальную возможность для знакомства с новейшими технологиями, обмена опытом и лучшими практиками.