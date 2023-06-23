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НовостиОбщество23 июня 2023 9:51

Озвучен прогноз погоды на День молодежи в Томске

В городе ожидается +16 градусов
Алёна Мищенко
Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Погода не порадует томичей на День молодежи, 24 июня. В городе ожидается небольшой дождь и +16 градусов. Об этом сообщили синоптики томского гидрометцентра.

В Томске 24 июня будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер западный 3-8 м/с, с усилением до 14 м/с. Днем воздух прогреется до +14…+16 градусов.

По области также пройдут умеренные дожди, порывы западного ветра будут достигать 14 м/с. Температура днем составит +9…+14, местами до +19 градусов.

Напомним, томичи и гости города 24 июня отметят День молодёжи. В этот день планируется организовать более 40 различных тематических площадок. Центральной площадкой празднования станет Новособорная площадь.