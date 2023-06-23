В Томске 24 июня временно ограничат движение из-за проведения велопробега

Фото: Иван Макеев

В Томске 24 июня ограничат движение транспорта на нескольких участках дорог во время проведения «Велопробега-2023», сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, с 10 до 13 часов движение перекроют возле здания на проспекте Фрунзе, 9 от проспекта Фрунзе до улицы Советская.

Затем с 13 часов 14:30 поэтапно ограничат движение на участках по маршруту проведения велопробега — пр. Фрунзе, 9 – ул. Советская – ул. Нахимова – ул. Федора Лыткина – ул. 19 Гвардейской дивизии – Богашевский тракт – село Богашево – деревня Некрасово – СОК «Кедровый».

По мере прохождения колонны движение восстановят.

Томичей просят учитывать информацию при планировании маршрутов.