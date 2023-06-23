Директора томского лицея пригласили выступить на фестивале «Таврида.Арт» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Директора Губернаторского Светленского лицея Александра Сайбединов пригласили выступить на фестивале «Таврида.Арт» в Крыму. Об этом рассказали в администрации региона. В рамках фестиваля пройдут школа Года педагога и наставника и школа детской творческой педагогики: именно на них Сайбединову предложили стать спикером.

«Получил предложение рассказать о нашей методике эмоционального образования», - рассказал сам Александр Сайбединов.

Он также отметил, что его приглашают стать спикером на многих мероприятиях, и он старается использовать эти возможности, чтобы рассказывать на федеральном уровне о Томске, Томской области и лицее.

Александр Сайбединов является народным учителем России.