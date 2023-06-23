Цифра и творчество: в Томске наградили ИТ-журналистов

Фото: "Ростелеком"

«Ростелеком» в Сибири подвел итоги регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее». Победителями стали журналисты из Новосибирска, Барнаула, Красноярска и Иркутска — в сентябре они представят регион на федеральном этапе в Москве. Второе место в номинации «Радио и подкасты» заняла Ангелина Гайсина — журналист «Радио Сибирь» Томск.

Конкурс проводился при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Tele2 и Альянса по защите детей в цифровой среде. От сибирских СМИ к участию было заявлено свыше 180 материалов об информационных технологиях, из них 16 — это работы томичей.